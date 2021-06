Bezirkspalaver aus Liesing und Mariahilf: Freundschaftliche Filmregie

23. Bezirk. In Liesing demonstrierte man beim Bezirksparlament am Donnerstag, was es bedeutet, effizient zu arbeiten. Um 17 Uhr startete die Bezirksvertretungssitzung, um 18.30 Uhr war sie schon wieder vorbei. Und das, obwohl das Thema Parkpickerl auf dem Programm stand. Zum Vergleich: In Floridsdorf hatte man am Tag zuvor bis Mitternacht darüber gestritten.

Grund dürfte in Liesing aber nicht nur das Österreich-Match gewesen sein, das Fußballfans wohl von der einen oder anderen Wortmeldung abgehalten hatte. Bezirkschef Gerald Bischof (SPÖ) ist außerdem der Steven Spielberg unter Wiens Bezirksvorstehern: „Wenn man die Menschen vorm Livestream haben will, darf man nicht alles unnötig in die Länge ziehen.“

Die Diskussionen fanden darum bereits im Vorfeld in einer Arbeitsgruppe statt und gipfelten in einem gemeinsamen Antrag für das Parkpickerl von SPÖ, ÖVP, Neos, FPÖ, Pro23 und der Bier-Partei, dem schließlich auch die Grünen und das Team HC Strache zustimmten.