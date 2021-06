Bezirkspalaver aus dem 1. und 21. Bezirk: Bühne frei für Politiker

Klubchef Heinz Berger hat aber für eine Bürgerbeteiligung gestimmt – weil die Demokratie für ihn im Vordergrund stehe, auch wenn es ihm „zutiefst unsympathisch ist, mit den rechten Parteien in einem Boot zu sitzen.“

Floridsdorf wird nach einem Neos-Antrag übrigens nun doch auch einen Livestream bekommen. Die Pinken jubilierten tags darauf in einer Aussendung: Bereits 2016 hätten sie den Antrag gestellt, wären aber an der ÖVP gescheitert, die „fünf Jahre gebraucht habe, um die Notwendigkeit zu erkennen“.

Laut Protokoll aus dem Jahr 2016 wurde der Antrag allerdings damals ebenfalls einstimmig angenommen. Warum seit fünf Jahren nichts passiert ist, dürfte also doch eher an der Angst liegen – und nicht an der ÖVP.

Im Stream kann man sich zukünftig jedenfalls auf türkise Kalauer freuen, wie jenen von Mittwoch: Die rot-pinke Fortschrittskoalition sei doch eher eine Rückschrittskoalition. Wer mehr auf Wortspiele ohne Bart steht, der ist allerdings bei der richtigen Tschauner Bühne besser aufgehoben.