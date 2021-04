Bezirk geht jetzt gegen das Park-Chaos am Nussberg vor

Hüter soll aufpassen

Die vielen Besucher trüben die Idylle am Nussberg nicht nur wegen des Parkens, sondern auch aus einem anderen Grund: Sie lassen in den Weingärten Müllberge zurück. Auch das will Resch in den Griff bekommen: „Wir wollen zusätzliche Mistkübel aufstellen und einen Weingartenhüter ernennen“, sagt Resch. Anrainer und Winzer seien verärgert: Immerhin seien sie es, die den Müll letztlich entsorgen. Als ersten Schritt hat der Bezirk nun mehrere kleine Mistkübel aufgestellt. Man sei in Gesprächen mit der MA 48, um eine permanente Lösung zu finden.