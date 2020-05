Die schönsten Wanderwege in und um Wien

© Bild: cc sa by Stefan Ledwina

Hungrige laben sich in der Schutzhütte Rosental oder wandern zur Rieglerhütte. Wer sich die Route stempeln lassen will, kann das in der Waldschule Ottakring, die Waldführungen und sogar Hochzeiten anbietet. INFO: Haltestelle 49 Bahnhofstraße: Weglänge: 7,2 Kilometer, Gehzeit: circa 2,5 bis 3 Stunden.