Betrüger soll älteren Damen Geld entlockt haben: Polizei sucht Opfer

Diese sogenannte "Gebühr" dürfte sich in der Regel auf zehn Prozent der angeblichen Gutschrift belaufen haben. Die Opfer zahlten daraufhin zwischen 200 und 240 Euro in bar. In einigen Fällen soll er unter dem Vorwand der Überweisung der " Gutschrift" auch an Bankomatkarten und PIN-Codes gekommen sei. Diese nutzte der mutmaßliche Betrüger, um Bargeld zu beheben.

Der 62-Jährige wird außerdem verdächtigt, einem seiner Opfer einen höheren Geldbetrag aus einer Lade gestohlen zu haben.