Schon wieder "AirPod"-Raub in Wien: Nach Verdächtigen wird gefahndet

Schon wieder fahndet die Wiener Polizei nach drei mutmaßlichen Räubern, die es auf "AirPods" abgesehen hatten. Mitte Oktober hielten die Verdächtigen ihre zwei Opfer in der Paltaufgasse in Wien-Ottakring an und fragten zunächst nach Zigaretten. Gleich danach sollen sie aber die "AirPods" gefordert haben.

Wie der KURIER berichtete, häufen sich diese Fälle in letzter Zeit.