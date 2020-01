Mann bedrohte in Wien U-Bahn-Fahrgast mit Messer

Ein derzeit noch unbekannter Täter wird verdächtigt, Anfang September in einer Wiener U-Bahn einen Fahrgast mit einem Messer bedroht zu haben. Der Verdächtige soll den anderen Mann so zur Weiterfahrt gezwungen haben. In der U4-Station Braunschweiggasse in Wien-Hietzing verließ der Tatverdächtige den Waggon.

Der mutmaßliche Täter wird nun wegen schwerer Nötigung gesucht. Der Polizei gelang es ein Lichtbild des Mannes sicherzustellen. Dieses wurde mit der Bitte um sachdienliche Informationen veröffentlicht. Hinweise können - auch anonym - unter der Telefonnummer 01-31310-45466 erfolgen.