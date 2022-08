Betonleitwände gegen Roadrunner am Kahlenberg

Polizeikontrollen konnten die Roadrunner nicht von ihren Aktivitäten abhalten, weshalb nun bauliche Maßnahmen gesetzt wurden. Mit 65 Betonleitwänden wird der Parkplatz neu organisiert. Eine lange gerade Strecke gibt es auf dem Platz somit nicht mehr, sagt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

30er-Zone

Weiters wurde ein Einbahnsystem rund um den Parkplatz und eine 30er-Zone eingerichtet. Die weitere Nutzung als Parkplatz und die Befahrbahrkeit für Linienbusse sei von den Maßnahmen nicht betroffen und bleibe weiterhin möglich, heißt es.

Aber nicht nur am Parkplatz, sondern auch auf der Straße hinauf zum Kahlenberg sind Veränderungen angedacht: Auf dem Abschnitt der Himmelstraße zwischen Cobenzlgasse und Gspöttgraben werde derzeit eine Geschwindigkeitsbeschränkung bei 30 km/h in der Nacht überprüft. Ob sie tatsächlich in Kraft tritt, bleibt derzeit noch abzuwarten.

Laut Elisabeth Olischar, Verkehrssprecherin der ÖVP, sind diese Maßnahmen "lange überfällig" gewesen, sie könnten allerdings "nur der erste Schritt sein". Olischar geht davon aus, dass sich der Roadrunnr-Hot-Spot nun vom Kahlenberg auf die Filmteichstraße in Favoriten verlagern wird.