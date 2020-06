Bei Erdogans Besuch gehen die Wogen hoch

Schon seit Tagen gehen in der türkischen Community, in der Netz-Gemeinde, unter Freunden, selbst in türkischen Familien in Österreich die Wogen hoch. Die einen wollen für den "großen Meister" Flagge zeigen, die anderen den streitbaren Regierungschef mit Hang zum Autoritären nicht in Ankara an der Macht – und schon gar nicht in Österreich auf Wahlkampf – sehen. "Die Leute, die ihn unterstützen, hinterfragen nichts, sie unterstützen ihn blind", analysiert Teoman Tiftik. Der junge Journalist sieht aber auch, wo diese bedingungslose Anhängerschaft herrührt: "Er hat es geschafft, den Menschen Selbstvertrauen zu vermitteln. Sie haben das Gefühl: Der lässt sich nichts dreinreden vom Ausland, nicht einmal von einer Merkel. Und er lässt sie teilhaben an dem Gefühl: Wir werden eine Großmacht."

Der Österreicher Mehmet Ünlü, Präsident der Young Friends of Turkey, einer EU-weiten Initiative junger Europäer für Dialog und Austausch, hat Premier Erdogan im Vorjahr bei einer Konferenz in Istanbul persönlich getroffen. Ünlü rechnet damit, dass Erdogan in Wien "vergleichbar mit seinem Auftritt in Köln im Mai diesen Jahres, teils polarisierend, teils ermutigend" zu seinen Fans sprechen wird. "Seine Worte werden jedoch nicht nur in Österreich, sondern auch in der Türkei unter die Lupe genommen werden", glaubt Ünlü. "Denn die Wahlregularien verbieten jeglichen Wahlkampf außerhalb der Landesgrenzen."

Nationalratsabgeordnete Nurten Yilmaz wird nicht in Wien sein, wenn der türkische Premier in der Bundeshauptstadt auftritt. "Aber ich würde auch nicht zu den Veranstaltungen gehen – weder für, noch gegen ihn", sagt die SPÖ-Politikerin. "Es geht nicht darum, ob er nach Österreich kommt oder nicht, sondern um das Warum. Gegen einen Besuch beim Forum Alpbach oder Ähnliches hätte keiner etwas gesagt, aber hier geht es um Wahlkampf."

Efgani Dönmez wiederum lehnt Erdogans "Wahlkampfauftritt in Österreich und seine polarisierende Politik" kategorisch ab. Nach Ansicht des grünen Bundesrates aus Oberösterreich ist " Österreich das Hinterland des politischen Islam geworden. Viele der Anhänger Erdogans leben zwar physisch in Österreich und Europa, aber in den Köpfen leben die meisten von ihnen nicht hier."