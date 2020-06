Sicherheitsalarm um Erdogan-Besuch

Offiziell kommt Erdogan nach Wien, um das zehnjährige Bestehen der UETD zu feiern. Politische Beobachter sehen den Verein als verlängerten Arm seiner islamisch-konservativen Partei AKP. Tatsächlich dürfte der bevorstehende Wahlkampf eine große Rolle spielen: Die Türken wählen im August ihren Präsidenten, Erdogan dürfte antreten. Und erstmals zählen die Stimmen der Auslandstürken. Knapp 115.000 türkische Staatsbürger leben zurzeit in Österreich.

Für Einschätzungen, wie viele Leute kommen werden, um den Ministerpräsidenten zu sehen, ist es noch zu früh. Ein Gradmesser könnte jedenfalls die große Pro-Erdogan-Demo sein, die im Juni vergangenen Jahres in Favoriten stattfand. Die Polizei sprach damals von 8000 Teilnehmern, seitens der Organisatoren war von 11.000 die Rede. Und da war Erdogan nicht persönlich anwesend.

Ebenfalls noch nicht absehbar ist, wie viele Demonstranten das türkische Polit-Spektakel auf den Plan rufen wird. Sicher ist bloß: Es wird Protestkundgebungen geben.

So kündigt etwa der "Verein zur Förderung des Gedankenguts Atatürks in Österreich", der Erdogan Korruption und Machtmissbrauch vorwirft, eine Gegen-Demo in der Nähe der Veranstaltung an. Obmann Murat Barlan erwartet mehr als tausend Teilnehmer.

Bei der Polizei wartet man nun auf die Veranstaltungsgenehmigung. Erst wenn diese vorliegt, kann eine Sicherheitsbewertung vorgenommen und eine Strategie für den – vermutlich enormen – Polizeieinsatz entwickelt werden.