Baby-News in Schönbrunn: Erster Nachwuchs für Koalas

Für Bunji ist es der erste Nachwuchs. Somit ist sie noch unerfahren. Vater des Jungtieres ist der achtjährige Wirri Wirri, der 2014 aus dem Zoo Beauval kam.

Bunji hat mehr Appetit

Wie in der Wildbahn, leben die beiden außerhalb der Paarungszeit als Einzelgänger. Mitte März haben sie sich gepaart. Auch abseits des großen Beutels merkt man Bunji eine Veränderung an. Zoologin Eveline Dungl: „Normalerweise bekommt Bunji vier Portionen Eukalyptus am Tag, derzeit sind es fünf. Sie hat nämlich deutlich mehr Appetit.“