Austria gegen Fenerbahce: Fanmarsch startet um 19 Uhr

Das Interesse im Vorfel am Europa-League-Play-off-Spiel Austria Wien gegen Fenerbahce Istanbuld war gewaltig, die Generali Arena restlos ausverkauft. Auf der Plattform willhaben.at wurden wenige Stunden vor Matchbeginn Tickets um bis zu 200 Euro pro Person angeboten. Schon am Mittwochabend bildeten sich in Ottakring lange Schlangen vor einem Lokal, in dem Karten verkauft wurden. Sogar die Polizei musste ordnend eingreifen.