Austria vor Duell mit Fenerbahce: Heißer Tanz beim Debütantenball

Für Trainer Schmid ist die europäische Unerfahrenheit der meisten seiner Spieler nicht zwangsweise ein Nachteil. „Solange wir nicht vor dem großen Namen Fenerbahçe in Ehrfurcht erstarren. Der Druck liegt nicht auf unserer Seite.“

Dennoch wollen die Austrianer den erstellten Plan umsetzen, den Schmid freilich nicht im Detail darlegen wollte. Die Eckpunkte für einen möglichen Erfolg: „Teamgeist, der Glauben an sich selbst, Präsenz in den Zweikämpfen, Agieren am obersten Limit.“ Den spielstarken Türken wird wohl mit schnellem Umschalten und flottem Kontern in die Tiefe beizukommen sein. Dazu muss die Austria ihre jungen und flinken Offensivspieler in die gefährlichen Räume bringen. Damit der Tanz ansehnlich wird.