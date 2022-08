Europa League: Austria gegen Fenerbahce ausverkauft

Die Wiener Austria darf am Donnerstag (21) beim Hinspiel der Europa-League-Play-Offs gegen Fenerbahce Istanbul auf eine volle Generali Arena setzen.

Im geschützten Vorverkauf für Abonnenten und Mitglieder waren am Montagabend schon 12.000 Tickets abgesetzt, die restlichen 3.000 Karten wurden am Dienstag ab 10 Uhr im freien Verkauf an den Fan gebracht. Um 11.15 Uhr war das Spiel ausverkauft.

Fenerbahce erhielt für den Fansektor 1400 Karten.