Austria-Gegner Fenerbahce kommt in Torlaune, aber ohne Ronaldo

Die Hürde ist hoch – die Austria bekommt es im Play-off der Europa League mit Fenerbahce Istanbul zu tun. Die Türken standen alleine in den letzten zehn Jahren sechs Mal in einer europäischen Gruppenphase - 2 mal in der Champions League und 4 mal in jener der Europa League. Alleine Torwart Altay Bayindir ist mit einem Marktwert von 16 Millionen Euro fast genauso teuer wie der gesamte Kader der Violetten (19,83 Mio.). Über die Favoritenrolle muss vor dem ausverkauften Hinspiel am Donnerstag in Wien (21 Uhr/live auf ORF1) also nicht diskutiert werden.

Zudem kommt der 28-fache türkische Meister nach dem 6:0 gegen Kasimpasa mit jeder Menge Selbstvertrauen an den Verteilerkreis. Für das Sturmduo Joshua King (NOR) und Enner Valencia (ECU) gab es sogar Extralob vom Trainer. „Sie waren sehr gut, sie sind beide schnelle Spieler“, sagte Jorge Jesus. Der 68-jährige Portugiese war schon bei Benfica, Flamengo Rio und Al-Halil in Saudi Arabien tätig. Mit einem Jahresgehalt von drei Millionen Euro wurde er an den Bosporus gelockt. Sein erstes Ziel, Fenerbahce in die Champions League zu führen, hat er verpasst, daher ist die Europa League fast schon ein Muss.