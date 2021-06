Ausfall der Kühlung im OP-Saal mitten in der Hitzewelle

Mitarbeiter sprechen gegenüber dem KURIER von Temperaturen über 30 Grad, die in den betroffenen OP-Sälen herrschen sollen. Zunächst habe massive Verwirrung darüber geherrscht, wie es nun weitergehen soll. Laut KURIER-Informationen wurde am Dienstag um 9 Uhr eine hausinterne Krisensitzung einberufen, um die weitere Vorgehensweise festzulegen. Zwischenzeitlich waren sogar Dienststellen-Versammlungen angedacht, sollte das Problem nicht in den Griff zu bekommen sein.