Der Klinik Ottakring laufen die Radiologen davon

Schlechte Marktlage

Ersatz ist schwer zu finden. Ähnlich wie zum Beispiel die Psychiatrie ist auch die Radiologie ein Mangelfach. Es ist finanziell schlichtweg nicht attraktiv genug, eine Karriere als Spitalsradiologe einzuschlagen. So sei in der Klinik Ottakring seit 2012 nur ein im Haus ausgebildeter Facharzt in der Abteilung geblieben.