Bis zu 37 Grad? Höhepunkt der Hitzewelle kommt erst

Noch ist also kein Ende der Hitzewelle in Sicht. Dennoch ist der Juni wettermäßig Durchschnitt, vor allem gemessen am Rekordjuni 2019: Der war damals im Monatsmittel um 4,5 Grad zu heiß, 17 Hitzetage, Spitzenwert 38,5 Grad (gemessen in Innsbruck). Doch immerhin kann der Juni 2021 den Juni 2020 wohl überbieten, der hatte insgesamt bloß drei Hitzetage mit einem Maximalwert von 32,9 Grad, gemessen in Wien.