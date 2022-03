Auf der Suche nach den Parkpickerl-Sündern: Neuer Sheriff, neues Revier

Strafzettel stellt er in den neuen Pickerl-Bezirken allerdings erst seit dieser Woche aus. Zuvor wurde lediglich verwarnt. Wie viele Strafen es in den zusätzlichen Bezirken bisher setzte, verrät die zuständige MA 67 nicht. Man liege dort im Wien-Schnitt, heißt es lediglich. Was das in Zahlen bedeutet, bleibt – Stichwort heikles Thema – ein Geheimnis.

In dieser Schicht hat Misic exakt 781 Parkplätze zu überprüfen. Das zeigt ihm ein Gerät in Handy-Größe, der sogenannte Personal Digital Assistent (PDA) an. Das Kästchen ist, neben seinen Beinen, sein wichtigstes Arbeitsmittel.