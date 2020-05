Der ungewisse Gang ins Kloster

Also alles eitel Wonne? Mitnichten. Die Flüchtlinge wollen ihren Protest auch im Kloster fortsetzen. Sie erklärten sich aber bereit, aktiv an ihren Verfahren mitzuwirken. „Damit liegen vorerst keine Schubhaftgründe vor“, erklärt Schwertner.

In den letzten Tagen hatte sich die Wiener Polizei mit den Flüchtlingen ein Katz-und-Maus-Spiel geliefert. Vor der Kirche lauerten Zivilfahnder. Ein Flüchtling wurde verhaftet. Er sitzt in Schubhaft. Am Sonntag hielt sich die Exekutive zurück. Innenministeriumssprecher Karlheinz Grundböck „begrüßt den Schritt zur Vernunft“. Er erneuerte das Angebot der Behörde an die Asylwerber, durch Beamte „ihre individuelle Perspektive und den Stand des Verfahrens“ abklären zu lassen. Bisher war die Situation paradox: Die Asylwerber demonstrierten zwar für ihren Aufenthalt, wirkten aber am Asylverfahren nicht mit. Ihr nun der Caritas schriftlich zugesagtes Versprechen, am Prozedere teilzunehmen, wertet Grundböck „positiv“. Wenngleich: „Die fremdenpolizeilichen Gesetze gelten für alle.“ Schubhaft werde aber nicht leichtfertig verhängt. „Das ist das letzte Mittel.“