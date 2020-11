Angefressen: Neue Lokale trifft der zweite Lockdown besonders

Sie wollten mediterranen Lifestyle zelebrieren, Speisen in vielen kleinen Portionen servieren, die Aperitivo-Kultur in Wien etablieren. Am 8. Oktober haben Christian und Eva-Maria Wukonigg das „Paul & Vitos“ am Petersplatz 11 im 1. Bezirk eröffnet. Nach 26 Tagen sperrt das Lokal nun wieder zu.

Mit Dienstag, 0 Uhr, und bis Monatsende befindet sich Österreich im zweiten Lockdown. Gäste dürfen in dieser Zeit Gastronomiebetriebe nicht betreten. Erlaubt ist nur das Abholen von Speisen. Die Wukoniggs trifft das hart. Gemeinsam führen sie auch das Café Engländer: „Man hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen.“