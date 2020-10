Bistro Joëlle: Für die Zitronentarte auf die Landstraßer Haupt

Gestern, Mittwoch, hat die Französin ihr Bistro Joëlle auf der Landstraßer Hauptstraße eröffnet.

1986 kam sie als Au-Pair-Mädchen nach Wien – und ist geblieben. Vor 18 Jahren gründete sie ihr Catering-Unternehmen, bezog eine Betriebsküche in Kierling (bei Klosterneuburg) und belieferte mit ihrem Essen vor allem OSZE-Delegationen.

Aus Frankreich, Spanien, Kasachstan. Doch Corona hat dem Geschäft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine Absage folgte auf die nächste, von einem Tag auf den anderen kamen keine Aufträge mehr herein. Also versuchte Raverdy anderwertig ihr Glück. Im Sommer eröffnete sie ein Pop-up-Lokal auf dem Rudolfsplatz in der Inneren Stadt, doch die Laufkundschaft fehlte.

Jetzt ist sie in dem kleinen Bistro im Dritten sesshaft geworden.