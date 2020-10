Noch vor möglichem Lockdown: Martin Ho schließt Lokale

Die Bundesregierung will zwar erst am Samstag weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bekannt geben, dennoch rechnen viele Menschen bereits mit einem neuerlichen Lockdown. So offensichtlich auch der Unternehmer Martin Ho: Donnerstagabend wurde bekannt, dass seine DOTS-Gruppe sämtliche Restaurants in Wien schließt - freiwillig bereits ab kommendem Montag.

"Aufgrund der rasant steigenden Covid-19-Neuinfektionen sowie des eindringlichen Appells der Bundesregierung zur Kontaktreduktion" würde dieser Schritt gesetzt, hieß es in einer Mitteilung der Gruppe. Die Restaurants stellen ab Montag auf Lieferservice und Take-away um.