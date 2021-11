Altes im neuen Stadtteil: Retro-Schriftzüge für das Carré Atzgersdorf

Im sogenannten Carré Atzgersdorf, einem 61.500 Quadratmeter großen Stadtentwicklungsgebiet auf einstigen Gewerbe- und Industrieflächen im 23. Bezirk, ist – wie in neuen Vierteln eben üblich – alles neu. Oder besser gesagt: fast alles.

Zwischen den vielen Neubauten wurde nämlich auch ein Fleckchen für Vergangenes reserviert. Zu finden ist dieses Fleckchen im Kurt-Peters-Weg auf der Fußgänger-Achse vom Wohngebiet durch den Bruno-Morpurgo-Park zur S-Bahn-Station.

Auf der Fassade des dortigen „Flair in the City“-Gebäudes wurden nun acht Retro-Schriftzüge montiert.

Drei Mauerschauen

Dahinter steckt der Verein Stadtschrift, der Schriftzüge von alten Geschäften sammelt, restauriert und ausstellt – Letzteres etwa auf Häusern an der Ecke Mollardgasse/Hofmühlgasse in Mariahilf und am Ludwig-Hirsch-Platz in der Leopoldstadt. „Mauerschau“ nennt der Verein diese Form von Freiluft-Ausstellung.