Retro-Schriftzüge ab sofort in der Leopoldstadt

Personen, die mehr über die Schriftzüge und Geschäfte Bescheid wissen, hatten die Möglichkeit, ihr Wissen an den Verein weiterzuleiten. Inzwischen können die gesammelten Informationen auf Infotafeln vor Ort eingesehen werden. Vor allem zum Blasser-Schriftzug aus der Taborstraße konnte der Verein Informationen sammeln. So hätte das 1836 gegründete Geschäft drei Geschäftsfelder gehabt. Laut Stadtschrift hätte man im Geschäft in der Taborstraße man Eisenwaren, Schrauben und Nägel per Stück erwerben können.