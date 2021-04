Allein auf weiter Flur: Die Pioniere der Berresgasse

Die aufstrebenden Pläne für das Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse in der Donaustadt existieren derzeit vor allem in der Theorie: 7.000 Menschen werden hier, unweit des Hirschstettner Badeteichs, in 3.000 geförderten Wohnungen leben – laut den Plänen der Stadt bereits ab 2022. Dazu kommen Supermärkte, Lokale, Gemeinschaftsräume und miteinander verbundene Parks.

Noch ist das Gebiet allerdings recht leer: Abgesehen von dem vor Kurzem eröffneten Bildungscampus in der Scheedgasse erblickt man vor allem riesige Felder.

Ein paar Schritte weiter befindet sich das einzige Grundstück, auf dem bereits gebaut wird. Der Bauträger Kallco errichtet dort das Projekt com22Plus mit 163 geförderten Mietwohnungen.

Dass dort bereits gearbeitet wird, liegt (abgesehen vom vorliegenden Baubescheid) daran, dass es sich um ein besonderes Projekt handelt.