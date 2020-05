AKH als politische Dauer-Baustelle

Die aktuellen Turbulenzen reihen sich nahtlos in eine Serie von Skandalen ein, die das AKH seit Jahren erschüttern. So stellte bereits im vergangenen Frühjahr der RH fest, dass die medizinische Betreuung im 2000-Betten-Spital 30 bis 60 Prozent teurer ist als in den Unikliniken in Graz und Innsbruck. Auch die Infrastruktur-Kosten sind im AKH rund doppelt so hoch wie in vergleichbaren Spitälern.

Ein anderer Fall beschäftigt nach wie vor die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie prüft, ob bei der Vergabe eines Reinigungsauftrags über insgesamt 50 Millionen Euro alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Demnächst soll entschieden werden, ob Anklage erhoben wird.

Probleme bereitet auch die Umsetzung des EDV-Systems AKIM. Die Vorarbeiten reichen in die 90er-Jahre zurück. Das Projekt ist immer noch nicht abgeschlossen, auch hier laufen die Kosten völlig aus dem Ruder.