AKH-Primar-Ärzte: „173 Mediziner fehlen“

Die Wiener MedUni kommt nicht zur Ruhe. Mit Anfang Jänner wurden an den Kliniken elf Journal-Nachtdienste gestrichen. Massive Proteste des Betriebsrats und der Ärztekammer waren die Folge.

Jetzt schlagen auch die Primarärzte Alarm: Für den Vormittag-Routinebetrieb würden gar 173 Ärzte fehlen, heißt es in einem Schreiben an das Rektorat, das jetzt bekannt wurde.

Verantwortlich dafür ist die im Herbst abgeschlossene Betriebsvereinbarung zu den Arbeitszeiten. Demnach dürfen Ärzte im Journal-Nachtdienst nicht mehr 32, sondern nur noch maximal 25 Stunden Patienten betreuen. Durch diese Regelung fehlen Ärzte an den Vormittagen nach ihren Nachtdiensten. Die Primarärzte kritisieren, dass sie in der Ausarbeitung der neuen Betriebsvereinbarung nicht eingebunden waren und warnen vor Defiziten in der Patientenbehandlung, in Forschung und Lehre.