Aggys Café eröffnet in einer Gastro-WG in der Josefstadt

von Theresa-Marie Stütz

Künftig wird es in der Piaristengasse 15 untertags Kaffee und Sandwiches geben. Abends kommen dann wie gewohnt asiatische Gerichte und Cocktails auf den Tisch.

Denn es ist eine ganz besondere WG, die nun dort zu finden ist. Das asiatische Lokal "Es gibt Reis" und Aggys Café teilen sich ein Lokal. Mit der ungewöhnlichen Lösung hat Aggys-Café-Betreiber Alexander Afrough vorerst eine gastronomische Bleibe gefunden.

Dem Einzug war eine lange Suche nach dem passenden Lokal vorausgegangen. Im März 2017 eröffnete Afrough sein Café in der Ungargasse im 3. Bezirk. Davor war er schon länger in der Gastronomie tätig. Mit Aggys startete er in die Selbstständigkeit.

Zuhause gesucht

Der damalige Standort konnte Afrough aber nicht zufrieden stellen. Zufälligerweise erfuhr er dann, dass für das Café im Wien Museum am Karlsplatz ein neuer Pächter gesucht wurde.