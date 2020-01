Dieser Barista macht den besten Kaffee des Landes

Ohne Kaffee ist für viele ein Start in den Tag nicht vorstellbar. Dass das Getränk aber so viel mehr ist als nur ein Muntermacher, stellten 57 heimische Top-Barista beim 6. Vienna Coffee Festival am Wochenende einmal mehr unter Beweis. 9000 Besucher verkosteten in der Ottakringer Brauerei rund 100 Kaffeesorten aus aller Welt.

Zudem wurde im Rahmen der Austria Coffee Championships der neue " Barista Champion" gekürt, der Österreich bei der Barista-Weltmeisterschaft in Melbourne vertreten wird. Er kommt heuer aus Wien.

Acht Stunden Training pro Tag

Der 33-jährige Madalin Truica ist in der Wiener Kaffeebar „The Pelican Coffee“ tätig. Nach drei zweiten Plätzen hat der aus Rumänien stammende Champion nun das Stockerl erklommen. Er hatte sich auch akribisch auf den Bewerb vorbereitet und seit November mehrmals pro Woche acht Stunden pro Tag trainiert.