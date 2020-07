Warum man mit zwei Kaffee nun sein Lieblings-Café retten kann

Lieber geschlossen

Viele Cafés sperrten daher sogar lieber erst gar nicht auf. Das Café Bräunerhof in der Innenstadt ist etwa geschlossen, genauso wie das Café Westend auf der oberen Mariahilfer Straße, das erst am 1. September seine Pforten wieder öffnen will. Und selbst der umtriebige Berndt Querfeld hat das Café Museum im Mai nach fünf Tagen Betrieb wieder dicht gemacht, weil die Kundschaft ausblieb. Nun soll es am 1. August wieder losgehen.