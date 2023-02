Abtrünnige Grüne bilden neuen Zwei-Mann-Klub

Was in Margareten passiert, erinnert stark an die grünen Zerwürfnisse im Alsergrund. Hier spalteten sich wie berichtet gleich drei Mandatare von den Grünen ab. Sie haben den Klub „Damma wos“ gegründet. Auch im 9. Bezirk waren die Abtrünnigen unzufrieden mit den in ihren Augen allzu scharfen Oppositionskurs der Grünen.

Ob die neue Zwei-Mann-Truppe in Margareten viel bewegen kann, ist noch offen. Man sehe sich vor allem als „Ideenbörse“ für andere Fraktionen, sagt Kerekes. Offen ist ebenfalls, ob „Wir für Margareten“ bei den Wahlen 2025 an den Start geht.