Margareten: Thomas Kerekes verlässt die Grünen

Knapp zwei Monate vor der Wien-Wahl 2020 zog sich die damalige grüne Spitzenkandidatin und Vize-Bezirksvorsteherin Nikola Furtenbach aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurück. Thomas Kerekes folgte ihr überraschend nach und wurde – obwohl er nicht Listenerster war – Spitzenkandidat der Grünen Margareten. So unerwarteter wie damals die Spitzenkandidatur ist jetzt sein Rücktritt.

Kerekes hat mit den Grünen gebrochen. Gestern, Mittwoch, trat er aus der Partei aus. „Das ging rucki-zucki“, sagt Kerekes zum KURIER. „Für mich geht es um Politik für die Bürgerinnen und Bürger.“ Diese sei zuletzt mit der Bezirkspartei in Margareten nicht mehr möglich gewesen. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Parteien sei nicht gewollt gewesen, stellt er in den Raum. Näher will er die Gründe für den Rücktritt nicht ausführen. „Ich will keine Schmutzwäsche waschen.“

Parteifreier Bezirksvorsteherin-Stellvertreter

Für die Grünen Margareten kommt Kerekes’ Rücktritt „unerwartet“. „Es gab einen vereinbarten Prozess für eine einheitliche und wirkungsvolle Zusammenarbeit auf Bezirksebene“, sagt die Klubobfrau der Grünen im 5. Bezirk, Theresa Schneckenreither.

Den politischen Rückzug tritt Kerekes nicht an. „Ich habe Wissen und Erfahrung, das möchte ich weiterhin einbringen.“ Kerekes behält also sein Mandat und bleibt Bezirksvorsteherin-Stellvertreter, allerdings parteifrei.