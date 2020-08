Nach Rücktritt: Thomas Kerekes soll Grüne in Margareten anführen

Grüne hoffen auf Führung im Bezirk

Für die Partei in Margareten bedeutet dies nun einen Neustart – und das ausgerechnet in einem ihrer Hoffnungsbezirke. Nach den SPÖ-Turbulenzen und dem Parteiaustritt der roten Bezirkschefin Susanne Schaefer-Wiery spekulieren die Grünen darauf, die Führung im Bezirk übernehmen zu können. Im Jahr 2015 kam die SPÖ auf 38,8 Prozent, die Grünen landeten bei 22,8 Prozent. Bei der Nationalratswahl 2019 schafften die Grünen jedoch ein starkes Plus und waren mit 30,14 Prozent die stärkste Partei im Bezirk.

Wie der KURIER aus grünen Partei-Kreisen erfuhr, wird nun Thomas Kerekes die Partei anführen und soll das Gesicht nach außen werden. Er kandidiert auf dem vierten Listenplatz. Am Montag wird Kerekes offiziell präsentiert. Er hat Umweltsystemwissenschaften und Landschaftsarchitektur studiert und ist im Bezirk Grünen-Sprecher für Umwelt, Stadtplanung und Wohnen.

Er wird gemeinsam mit Julia Fritz und Nicolas Pawloff den Wahlkampf im Dreier-Team anführen. "Wir Grüne laufen um den ersten Platz im Bezirk, das heißt auch, dass mehrere Personen Verantwortung übernehmen werden", heißt es aus der Partei.