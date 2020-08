Margareten: Grüne Spitzenkandidatin Furtenbach zieht sich zurück

Das war eine Überraschung am Donnerstagnachmittag. Nur acht Wochen vor der Wien-Wahl hat die Spitzenkandidatin der Grünen in Margareten, Nikola Furtenbach auf Facebook bekannt gegeben, dass sie ihre Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen zurück ziehen wird und nicht auf der Liste der Margaretner Grünen bei der Wahl im Oktober antreten wird. Furtenbach ist seit fünf Jahren stellvertretende Bezirksvorsteherin in Margareten.

"Wenige Tage nach meiner Wahl zur Spitzenkandidatin wurde mir sehr eindrücklich klar gemacht, dass ich mich zwischen einer Fortsetzung meiner politischen Arbeit oder dem Erhalt meiner Gesundheit zu entscheiden habe: Es gibt derzeit keine Möglichkeit, beides zu bewerkstelligen und daher ist für mich klar – Verantwortungsvoll zu Handeln und das heißt der Gesundheit den Vorrang zu geben", schreibt die stellvertretende Bezirksvorsteherin Furtenbach in dem Posting.