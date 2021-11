Reinprechtsdorfer Straße: Skepsis nach Verkehrsstudie

Für eine Verkehrsberuhigung in der Geschäftsstraße tritt auch die ÖVP ein, nur liegen bei den Türkisen die Schwerpunkte etwas anders: „Wichtig ist eine Steigerung der Aufenthaltsqualität, es braucht aber auch Parkplätze“, betont Klubchef Alexander Maly. Diese wären in einem ersten Entwurf in großer Zahl weggefallen, sagt er.

Zur Zukunft der Reinprechtsdorfer Straße findet am heutigen Mittwoch um 16 Uhr eine Bürgerversammlung statt. Pandemiebedingt aber als Online-Meeting.