Reinprechtsdorfer Straße: Ein Theater in sechs Akten

Ein misslungenes Abschiedsgeschenk

Sechs Jahre sollten verstreichen, bis endlich – rechtzeitig vor der Wien-Wahl 2020 – konkrete Pläne auf den Tisch kommen: Das Konzept sieht eine Begegnungszone zwischen Arbeiter- und Leitgebgasse vor, verbreiterte Gehsteige, Tempo-30-Zonen sowie zusätzliche Radwege.

So weit, so erwartbar. Für Aufregung sorgt denn auch nicht der Plan selbst, sondern die Art und Weise, wie er präsentiert wird: Statt ihn dem Bezirksparlament vorzustellen, geht die Vassilakou-Nachfolgerin Birgit Hebein – zu diesem Zeitpunkt schon berüchtigt für ihre eigenwilligen Vorstöße – damit an die Öffentlichkeit.