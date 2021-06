A23: Stau-Alarm vor der ersten Freigabe

In den frühen 70er-Jahren für 45.000 Kfz konzipiert, wird die Hochstraße heute von 145.000 Fahrzeugen pro Tag befahren. Die vier Kilometer lange Verbindung zwischen Südautobahn, Altmannsdorfer Ast sowie Südost-Tangente wird seit Oktober 2015 generalsaniert. Tägliche Staus und das marode Brückentragwerk hatten den 131 Millionen Euro teuren Neubau notwendig gemacht.

Seit gestern, Mittwoch, regiert in Fahrtrichtung Süden erstmal nächtliche Lenker-Verwirrung: Bis 30. Mai (jeweils von 22 bis 5 Uhr) sind alle Zu- und Abfahrten von der A23 Richtung Altmannsdorf und in das untergeordnete Straßennetz gesperrt. Die Zubringer müssen abgerissen werden. Am Montag öffnet die dann neue Abfahrt Inzersdorf. Lenker die abfahren wollen, müssen sich schon nach dem Verteilerkreis rechts einordnen (siehe Grafik).