80 Autos bei illegalem Tuning-Treffen am Kahlenberg

Von Corona-Ausgangsbeschränkungen lassen sich diese PS-Fanatiker offensichtlich nicht einschränken: Am Samstagabend traf sich die Tuning-Szene erneut in Wien. Und zwar im großen Stil mit heulenden Motoren. An die 80 Autos zählte die alarmierte Polizei dieses Mal am Kahlenberg, wie die Tageszeitung Heute berichtet.

Die Polizei ließ nicht lange auf sich warten und löste das Treffen gegen 20 Uhr auf. Viele Teilnehmer seien in der Folge geflüchtet, doch einige habe man „rausfischen“ können, erzählt ein Beamter.

Ihnen drohen empfindliche Strafen. Insbesondere weil mehrere Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz erstattet wurden. Dürfte sich während des derzeit herrschenden Lockdowns doch nur ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Zudem gab es laut Polizei mehrere Anzeigen, weil viele Pkw nicht im typengerechten Zustand gewesen seien. Ein Teilnehmer hatte nur Sommerreifen montiert.