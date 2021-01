Erfolg trotz Corona: Ein Onlinehändler ohne Onlineshop

Während viele Geschäftsleute wegen Corona am Rande ihrer Existenz stehen, kann sich der 46-jährige Oberösterreicher Dominic Fellinger über ein Jahr ohne große Einbußen freuen. Mit smarten Ideen hat er es geschafft, dass seine zwei Modegeschäfte in Vöcklabruck im Internet reüssiert haben. Und das ohne das Kaufhaus Österreich und sogar ohne einen eigenen Onlineshop.

„Ein Onlineshop ist viel zu unpersönlich. Ich möchte mit meinen Kunden kommunizieren“, sagt Fellinger im Gespräch mit dem KURIER. Er wollte mit seinen Käufern trotz Lockdowns in direktem Austausch bleiben. Also fertigte er kurzerhand kleine Videos an und probierte dort seine Jacken und Hosen an. „Da meinten schon einige, sie möchten gerne das gleiche Outfit kaufen, das ich gerade trage.“