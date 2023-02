56-Jähriger soll Nichte gewürgt und mit dem Tod bedroht haben

Ein 56-Jähriger soll in Wien-Floridsdorf seine Nichte, 22, und einen Freund, 30, gewürgt und mit einem Messer bedroht haben. Die WEGA musste ausrücken und den rabiaten Serben festnehmen.

Laut Landespolizeidirektion Wien sollen sich die drei in der Nacht zum Sonntag in der Wohnung des Mannes betrunken haben. Danach eskalierte die Situation aus bisher unbekannten Gründen aber: Der 56-Jährige soll die 22-Jährige und den 30-Jährigen mit dem Umbringen bedroht und gewürgt haben.

Sie alarmierten die Polizei, die den Verdächtigen mehrmals aufforderte, die Wohnung zu verlassen - was er nicht tat. Die WEGA griff ein und nahm in fest. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.