Die Spezialeinheit WEGA musste in der Nacht auf Donnerstag in die Leopoldstadt ausrücken, weil nach einem Streit zwischen Männern die Situation in einer Wohnung unklar war. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte, weil ein 30-Jähriger zuvor von einem 27 Jahre alten Freund mit einem Messer attackiert und an den Händen und dem Rücken verletzt worden war. Während das Opfer zu Verwandten flüchtete, befand sich der Verdächtige weiterhin mit dem Messer bewaffnet in der Wohnung.

Küchenmesser sichergestellt

Als der Verdächtige nicht auf das Klopfen der Polizei reagierte, wurde die Tür geöffnet. In der Wohnung befand sich der 27-jährige Rumäne, der ebenfalls Schnittverletzungen an den Händen aufwies. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht, es bestand in beiden Fällen keine Lebensgefahr. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Beide Männer waren betrunken, wie sich herausstellte. Die Ermittlungen laufen.

