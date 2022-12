Missglückter Juwelierraub: Polizei sucht nach Täter ohne Beute

Ein halbes Jahr nach dem Überfall versucht die Polizei nun mittels Bildern aus einer Überwachungskamera, einen schweren Raub zu klären. Am 19. Mai soll der Verdächtige ein Juweliergeschäft in der Linzer Straße in Wien-Penzing betreten und die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Frau begann zu schreien und lief aus dem Geschäft. Daraufhin soll auch der Tatverdächtige das Geschäft ohne Diebesgut verlassen und in die Linzer Straße stadtauswärts geflüchtet sein.