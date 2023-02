Betrunkene Briten urinierten in Wiener Bürogebäude

Völlig betrunken haben zwei Briten am Freitagnachmittag in der Wiener Innenstadt randaliert, herumgebrüllt und schließlich in ein Bürogebäude auf der Kärntner Straße auf den Boden uriniert.

Beim folgenden Polizeieinsatz versetzte einer der beiden 34-Jährigen einem Beamten zwei Schläge ins Gesicht. Verletzt wurde er aber nicht. Ein Vortest ergab eine Alkoholisierung von immerhin 2,66 Promille, berichtete die Exekutive am Samstag.