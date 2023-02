15-Jähriger bedrohte Mutter und Schwester: WEGA nahm ihn fest

Wegen eines Streits eines Burschen mit der ältereren Schwester musste in der Nacht zum Samstag die WEGA ausrücken: Der 15-Jährige wurde vorübergehend festgenommen, befand sich am Samstag aber bereits wieder auf freiem Fuß.

Der Jugendliche stritt laut Landespolizeidirektion Wien in einer Wohnung in Meidling mit seiner 17-jährigen Schwester um Kopfhörer, wurde aber aggressiv und schlug zu.Die Mutter wollte den Streit schlichten, doch auch sie soll der 15-Jährige geschlagen und letztlich beide Frauen mit einem Messer bedroht haben.

Betretungsverbot

Die Mutter alarmierte die Polizei, Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling und der Bereitschaftseinheit (BE) brachten die Frauen in Sicherheit und forderten den 15-Jährigen auf, die Wohnung unbewaffnet zu verlassen. Der Jugendliche kam den Aufforderungen nicht nach und musste von der WEGA in der Wohnung vorläufig festgenommen werden.

Das Messer wurde vorläufig sichergestellt. Der 15-Jährige wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn verhängt.