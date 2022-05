Auf einer Online-Plattform hat sich ein Jugendlicher mit einem potenziellen Käufer zum Verkauf einer Spielkonsole samt Spielen verabredet. Sie sollen sich vor seinem Wohnhaus in Wien-Liesing getroffen haben, wo der Käufer plötzlich auf den Jugendlichen losging.

Der Tatverdächtige dürfte den 16-Jährigen mit einem Pfefferspray angegriffen und ihm das Sackerl mit der Spielkonsole und den Video-Spielen aus der Hand gerissen haben, sodass das Opfer zu Boden stürzte. Der Vorfall soll sich am frühen Abend des 25. Jänner 2021 ereignet haben.

Nach intensiven Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, gemeinsam mit einem Verbindungsbeamten aus Polen, wurde ein 30-jähriger Pole in seiner Heimat festgenommen. Nach der Festnahme am 14. April befindet sich der Mann mittlerweile in Österreich in Haft. Bei den Vernehmungen zeigte sich der Mann nicht geständig.

