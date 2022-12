Floridsdorf: 15-Jähriger nach Raub festgenommen

Ein 15-Jähriger ist am Freitagabend von der Polizei festgenommen worden, nachdem er in Wien-Floridsdorf gemeinsam mit drei noch unbekannten Mittätern einen 16 Jahre alten Burschen beraubt hatte. Als Motiv führte er ins Treffen, dieser habe schlecht über ihn geredet, daher habe er ihm eine „Lektion“ erteilen wollen. Die Suche nach den Komplizen läuft, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

Die Gruppe hatte sich zur Wohnung des 16-Jährigen begeben und diesen aufgefordert, vors Haus zu kommen. Dort wurde er von dem Quartett mit einem Klappmesser bedroht, die Halbstarken nahmen ihm Bargeld im mittleren zweistelligen Euro-Bereich ab. Nachdem der 16-Jährige wieder in die Wohnung zurückgekehrt war, verständigte seine Mutter die Polizei. Der 15-Jährige wurde wenig später an seiner Meldeadresse festgenommen. Die Ermittlungen laufen.