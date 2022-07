Raubserie geklärt: Acht Jugendliche in Wien festgenommen

Dem Landeskriminalamt Wien ist es gelungen, eine Serie von Raubdelikten zu klären und dabei acht Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren festzunehmen.

Die Burschen stehen im dringenden Verdacht, im Zeitraum ziwschen September 2021 und April 2022 insgesamt acht Raubüberfälle begangen zu haben. Dabei sollen sie unter anderem Bargeld, Mobiltelefone, Bankomatkarten sowie Bluetooth-Kopfhörer in einem mittleren vierstelligen Eurobereich erbeutet zu haben.

Junge und ältere Opfer

Die Taten seien vorwiegend in S-Bahn-Stationen in den Bezirken Leopoldstadt und Brigittenau verübt worden, berichtet die Polizei in einer Presseaussendung. Zum Teil sollen die Jugendlichen ihre Opfer verbal bedroht haben. Vereinzelt soll ein Messer im Spiel gewesen sein. In einigen wenigen Fällen sollen die Beschuldigten sogar physische Gewalt angewendet und ihre Opfer dadurch verletzt haben. In einem Fall ist ein Opfer durch einen Tritt gegen den Kopf sogar schwer verletzt worden. Die Beraubten sollen vorwiegend Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, in zwei Fällen auch deutlich älter Männer, nämlich im Alter von 30 und 43 Jahren, gewesen sein.

Alle acht Jugendlichen hätten bei ihren Vernehmungen die Aussage verweigert. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht, berichtet die Polizei.

