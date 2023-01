Simmering: Drohung mit Messer endet mit Wega-Einsatz

Ein Treffen vor einem gemeinsamen Klubbesuch dürfte in der Nacht auf Sonntag in Simmering eskaliert sein. Eine Frau alarmierte die Polizei, weil ihre 16 Jahre alte Schwester in der Wohnung eines gemeinsamen Bekannten festgehalten wurde. Nachdem er die anderen Gäste aufgefordert haben soll, seine Wohnung zu verlassen, soll er zu einem Messer gegriffen und die 16-Jährige damit bedroht haben.

1,4 Promille

Die Spezialeinheit WEGA rückte an und öffnete schließlich die Wohnungstüre, nachdem trotz mehrmaligem Klopfen niemand reagiert hatte. Die Polizei nahm den 20-jährigen Rumänen fest. Das 16- jährige Opfer gab an, dass der Tatverdächtige sie, auch als die Polizei bereits vor der Türe stand, mit dem Messer dazu gezwungen haben soll, ruhig zu bleiben.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut. Nach der Einvernahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen schwerer Nötigung und Freiheitsentziehung auf freiem Fuß angezeigt.

