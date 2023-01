Geburt am Donau-Ufer: Von Mutter und Baby fehlt jede Spur

Am Sonntagmorgen rief eine SpaziergĂ€ngerin die Polizei, weil sie am sogenannten Rollerdamm, am linken Ufer der Neuen Donau, eine menschliche Plazenta samt Nabelschnur gefunden hatte. Auch eine Wickelunterlage lag in dem Bereich auf dem Boden. Außerdem wiesen Blutspuren darauf hin, dass eine Frau dort entbunden haben dĂŒrfte.

Die Ermittler machten sich sofort mit SpĂŒrhunden, Booten und Tauchern auf die Suche nach der Mutter und dem Neugeborenen, fanden aber nichts. Nun hofft die Polizei auf Zeugen.

Zeugenaufruf

Personen, die im Bereich Rollerdamm nahe der Floridsdorfer BrĂŒcke eine Frau wahrgenommen haben, möglicherweise auch mit einem Neugeborenen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können, auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01/31310/67800 oder in jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

